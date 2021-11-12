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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Чип и Дейл спешат на помощь! Фильм о бурундуках-спасателях с Энди Сэмбергом выходит следующей весной

В рамках онлайн-ивента Disney+ Day, посвящённого разнообразному свежему контенту для диснеевской цифровой платформы, состоялось важное объявление для всех поклонников культового мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь». Следующей весной на цифровой платформе Disney+ выйдет полнометражный фильм «Чип и Дейл спешат на помощь» по вселенной пушистых спасателей.

И как свидетельствует тизерный постер проекта, это не ребут, а возвращение:

Постеры фильма «Чип и Дейл спешат на помощь»

Чипа и Дейла озвучат Джон Мулани и Энди Сэмберг соответственно. Остальные персонажи — Рокфор, Гаечка и Вжик (Кори Бёртон) — конечно, тоже появятся в фильме, где вдобавок нашлось место для камео Сета Рогена.

Предполагается, что полнометражка объединит в кадре живых актёров и анимационных персонажей, как это провернули с относительно недавним релизом «Том и Джерри». Режиссирует Акива Шаффер («Поп-звезда: Не переставай, не останавливайся») по сценарию соавторов ситкома «Как я встретил вашу маму» Дэна Грегора и Дага Мэнда.

Теги
Чип и Дейл спешат на помощь
Комментарии (1)

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