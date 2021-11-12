Где харизма? Первый взгляд на героев спин-оффа «Как я встретил вашу маму»

Тед, Робин, Барни, Лили и Маршал уже не те. Запущенный спустя 15 лет спин-офф легендарного «Как я встретил вашу маму» представил своих безликих героев в исполнении Хилари Дафф, Криса Лоуэлла, Тома Эйнсли, Франсии Райсы, Суажда Шармы и Тьен Тран. Вот они, герои сериала «Как я встретила вашего папу».

Софи (Дафф) и компания её ближайших друзей будут пытаться выяснить, кто они такие, чего хотят от жизни, и как влюбиться во времена приложений для знакомств и бесчисленных вариантов.

Детище шоураннеров Исаака Аптакера и Элизабет Бергер от потокового сервиса Hulu выйдет в следующем году. Создатели неповторимого оригинала, Картер Бейз и Томас Крэйг, здесь значатся продюсерами.