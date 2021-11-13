Сильвестр Сталлоне и Тейлор Шеридан работают над гангстерским сериалом в духе «Достать коротышку»

Многостаночник Сильвестр Сталлоне погружён в работу как никогда — и сниматься успевает, и продюсировать, и сценарии писать. Сложно уследить за всеми проектами, в которых нынче участвует Слай. Благодаря эксклюзивному интервью портала JoBlo выяснилось, что в этом длинном списке имеется и крайне любопытный экземпляр.

Оказывается, весной (в марте–апреле) стартуют съёмки гангстерского сериала с участием Сталлоне, и за проект этот среди прочих отвечает Тейлор Шеридан («Ветреная река», «Йеллоустоун»). Это же коллаборация, созданная на небесах!

Названия у сериала пока нет, но Сталлоне упомянул, что проект 10-серийный, и рассказал о своём персонаже.

Этот парень выходит из тюрьмы, где проторчал 25 лет, и отправляется в Оклахому сколотить новую банду, но там кругом все эдакие ковбои… хиппи… Сериал чем-то похож на «Достать коротышку», и им занимаются ребята, создавшие «Клан Сопрано», поэтому выйдет круто.

Вполне возможно, грядёт криминальное великолепие.