Сериалы Marvel «Эхо» и «Агата» официально запущены в производство

В рамках онлайн-ивента Disney+ Day состоялись официальные анонсы многосерийных спин-оффов первых сериалов Marvel Studios. В разработке находится ведьмовской сольник «Агата: Дом Харкнесс» (спин-офф «ВандаВижна») и экшен «Эхо» (спин-офф «Соколиного глаза»). В подтверждение серьёзности своих намерения студия презентовала их официальные логотипы.

Новых подробностей о проектах пока нет, но и без информационных обновлений ясно, что главную роль в «Агате» играет Кэтрин Ханн, а в «Эхо» — Алаква Кокс.

Первые неофициальные сообщения о сольном проекте Эхо появились в марте, а о сериале про Агату инсайдеры сообщали в октябре. На мероприятии уведомили, что оба сериала выйдут «скоро», но как скоро, не сообщили.