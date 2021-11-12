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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Сериалы Marvel «Эхо» и «Агата» официально запущены в производство

В рамках онлайн-ивента Disney+ Day состоялись официальные анонсы многосерийных спин-оффов первых сериалов Marvel Studios. В разработке находится ведьмовской сольник «Агата: Дом Харкнесс» (спин-офф «ВандаВижна») и экшен «Эхо» (спин-офф «Соколиного глаза»). В подтверждение серьёзности своих намерения студия презентовала их официальные логотипы.

Постеры сериала «Агата: Дом Харкнесс»

Новых подробностей о проектах пока нет, но и без информационных обновлений ясно, что главную роль в «Агате» играет Кэтрин Ханн, а в «Эхо» — Алаква Кокс.

Постеры сериала «Эхо»

Первые неофициальные сообщения о сольном проекте Эхо появились в марте, а о сериале про Агату инсайдеры сообщали в октябре. На мероприятии уведомили, что оба сериала выйдут «скоро», но как скоро, не сообщили.

Теги
Агата: Дом ХаркнессЭхоMarvelDisney+Промо-арт
Комментарии (3)

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