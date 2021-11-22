Арт-постер «Соколиного глаза» нацелен на скорую премьеру

Супергеройский экшен «Соколиный глаз» выходит на потоковом сервисе Disney+ уже в эту среду, и по этому случаю Marvel публикует ещё один постер. На этот раз — художественный, где разместились сам Клинт Бартон (Джереми Реннер), его преемница Кейт Бишоп (Хейли Стайнфелд) и похититель фанатских сердечек — золотистый ретривер Лаки (Джолт).

В рождественских приключения лучших лучников MCU примут участие новая Чёрная вдова (Флоренс Пью), Мечник (Тони Далтон), Клоун (Фра Фи), Эхо (Алаква Кокс), Бешеный Конь (Зак Маккларнона) и мать главной героини в исполнении Веры Фармиги.

Сериал основан на отличном комиксе «Хоукай» Мэтта Фрекшна и Дэвида Аха. Шоураннер проекта — Джонатан Игла («Безумцы», «Мастера секса»).

Премьера 24 ноября будет двухсерийной.