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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Herogasm и остальное — «Пацаны» раскрыли график выхода всех эпизодов третьего сезона

Источник: Amazon

Вслед за первым тизером продолжения официальный твиттер-аккаунт сериала «Пацаны» решил максимально облегчить жизнь поклонникам антигеройской драмы, опубликовав список с точными датами выхода всех эпизодов третьего сезона. Теперь даже напрягаться и вычислять ничего не надо — просто отметьте нижеуказанные даты в своих сериаломанских календарях.

3 июня — Эпизоды 3х01–03
10 июня — Эпизод 3х04
17 июня — Эпизод 3х05
24 июня — Herogasm
1 июля — Эпизод 3х07
8 июля — Эпизод 3х08 (финал)

Примечательно, что названия грядущих серий раскрывать раньше времени не стали. Есть лишь один известный заголовок — Herogasm, его носит шестой эпизод, обещающий показать нечто из ряда вон. Супергеройская оргия, конечно, действительно не то чтобы рядовое событие в телекомиксах.

Ну и вдогонку Джек Куэйд в честь важного анонса Amazon опубликовал закадровое фото со своим подельником Карлом Урбаном. Коллеги отдыхают от трудов праведных на съёмочной площадке третьего сезона.

Промо-арт сериала «Пацаны»
Теги
ПацаныAmazon
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