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Алант Тьюдик — последняя надежда человечества в трейлере второго сезона «Засланца из космоса»

Уничтожитель человечества в опасной близости от того, чтобы стать его спасителем. Кабельный канал Syfy презентовал полноценный трейлер фантастической комедии «Засланец из космоса» с Аланом Тьюдиком в заглавной роли. Первая серия продолжения выйдет на экраны 26 января.

Экранизация одноимённого комикса от Dark Horse рассказывает, как потерпевший крушение на Земле инопланетянин Гарри (Тьюдик) прижился в захолустном городке штата Колорадо под личиной местного доктора. И жить тихой, мирной жизнью ему мешает собственный грандиозный план по уничтожению землян и возвращению на родину, а со временем к этому примешивается сотня других невероятных обстоятельств.

Главным сценаристом и шоураннером сериала числится Крис Шеридан («Гриффины»). В сериале также снимаются Элизабет Боуэн, Кори Рейнольдс, Элис Веттерлунд, Леви Филер, Манделл Моган, Алекс Барима, Линда Хэмилтон и Алекс Борштейн.

Теги
ВидеоЗасланец из космосаТрейлер
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Источник фотографий: Depositphotos

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