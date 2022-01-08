Алант Тьюдик — последняя надежда человечества в трейлере второго сезона «Засланца из космоса»

Уничтожитель человечества в опасной близости от того, чтобы стать его спасителем. Кабельный канал Syfy презентовал полноценный трейлер фантастической комедии «Засланец из космоса» с Аланом Тьюдиком в заглавной роли. Первая серия продолжения выйдет на экраны 26 января.

Экранизация одноимённого комикса от Dark Horse рассказывает, как потерпевший крушение на Земле инопланетянин Гарри (Тьюдик) прижился в захолустном городке штата Колорадо под личиной местного доктора. И жить тихой, мирной жизнью ему мешает собственный грандиозный план по уничтожению землян и возвращению на родину, а со временем к этому примешивается сотня других невероятных обстоятельств.

Главным сценаристом и шоураннером сериала числится Крис Шеридан («Гриффины»). В сериале также снимаются Элизабет Боуэн, Кори Рейнольдс, Элис Веттерлунд, Леви Филер, Манделл Моган, Алекс Барима, Линда Хэмилтон и Алекс Борштейн.