Производство сериала «Звёздный путь: Пикар» приостановлено из-за коронавируса

На съёмочной площадке сериала «Звёздный путь: Пикар» случилась вспышка ковида, заболело более 50 человек, и производство сериала приостановили. Хорошая новость — Патрика Стюарта среди них нет, а работа над сериалом может продолжиться уже на следующей неделе. Съёмочная группа насчитывает более 450 человек, и такое решение не кажется безопасным.

«Звёздный путь: Пикар» не единственный приостановил свою работу из-за ковида, похожая ситуация у сериалов «Морская полиция: Спецотдел», «Пожарные Чикаго» и других проектов. В случае «Стартрека» время поджимает сильнее, выход второго сезона запланирован на февраль.

События сериала разворачиваются в XXIV веке, через двадцать лет после событий фильма «Звёздный путь: Возмездие» 2002 года. В проекте заняты Элисон Пилл, Иза Брионес, Мишель Херд, Сантьяго Кабрера, Гарри Тредэвэй, Эван Эвагора, Пейтон Лист, Тэмлин Томита, Джери Райан и другие.