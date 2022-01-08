 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Строго для домашнего просмотра: эротический триллер с Аной де Армас и Беном Аффлеком не выйдет в кино Джеймс Кэмерон раскрыл тайну чёрного плаката фильма «Чужие» Оконфузились: создатели «Возвращения в Хогвартс» забыли, как выглядит Гермиона «Хочу, чтобы ты вернулся» — трейлер ромкома без изысков, где сыграли Чарли Дэй и Дженни Слейт Дикая Охота вблизи на закадровых фото второго сезона «Ведьмака»
СЕРИАЛЫ
218
 
Первоисточник: www.joblo.com Прямая ссылка на новость:

Производство сериала «Звёздный путь: Пикар» приостановлено из-за коронавируса

Источник: Paramount+

На съёмочной площадке сериала «Звёздный путь: Пикар» случилась вспышка ковида, заболело более 50 человек, и производство сериала приостановили. Хорошая новость — Патрика Стюарта среди них нет, а работа над сериалом может продолжиться уже на следующей неделе. Съёмочная группа насчитывает более 450 человек, и такое решение не кажется безопасным.

«Звёздный путь: Пикар» не единственный приостановил свою работу из-за ковида, похожая ситуация у сериалов «Морская полиция: Спецотдел», «Пожарные Чикаго» и других проектов. В случае «Стартрека» время поджимает сильнее, выход второго сезона запланирован на февраль.

События сериала разворачиваются в XXIV веке, через двадцать лет после событий фильма «Звёздный путь: Возмездие» 2002 года. В проекте заняты Элисон Пилл, Иза Брионес, Мишель Херд, Сантьяго Кабрера, Гарри Тредэвэй, Эван Эвагора, Пейтон Лист, Тэмлин Томита, Джери Райан и другие.

Теги
Звёздный путь: Пикар
Комментарии

Ещё на эту тему

10Тизер второго сезона «Звёздного пути: Пикара» обещает возвращение могущественного Кью

Тоже интересно

Далее на КГ

0
Дай миру грёбаный шанс! «Миротворец» демонстрирует высокий рейтинг на Rotten Tomatoes
 1
«Палач и её образ жизни» — полноценный трейлер и дата выхода аниме о бессмертной попаданке
 1
«История о том, как ангел, живущий по соседству, превратила меня в бесполезного человека» — анонс и тизер романтического аниме с длинным названием и классическим сюжетом
 2
Больше драмы! Подъехало новое фото бэткостюма Роберта Паттинсона
 2
Суровый Солдатик Дженсен Эксл на новом кадре третьего сезона «Пацанов»
 4
Команда «Главного героя» — Шон Леви и Райан Рейнольдс — выпустит новый приключенческий фильм на Netflix 11 марта
 5
Это успех: «Не смотрите наверх» бьёт рекорды просмотров Netflix
 2
Новая героиня «Мира Юрского периода: Господства» на свежем кадре с Крисом Праттом
 0
Тёмный рыцарь рукоприкладствует на свежем кадре «Бэтмена»
 3
Том Круз в состоянии покоя и остальные герои на новом кадре из фильма «Топ Ган: Мэверик»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
3Телеовощи – 425: Боба Фетт среднего возраста
 
5Ноль кадров в секунду – 402: Тамагочи-милиционер
 
3ЕВА
 
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 496: «Не смотрите наверх», «Вальдо», «В роли Рикардо»
 
8Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 107: Интервью с главой студии Morteshka (Black Book)
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2022 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru