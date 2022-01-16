Знойная Лили Джеймс, рокер Себастиан Стэн и остальные на постерах «Пэм и Томми»

Мини-сериал по реальным событиям «Пэм и Томми» о самом знаменитом медовом месяце в истории современных медиа обзавёлся подборкой креативных персонажных постеров с главными действующими лицами истории. Плакаты напоминают, что премьера состоится на цифровой платформе Hulu 2 февраля.

Восьмисерийный проект о выставленных напоказ горячих подробностях личной жизни актрисы Памелы Андерсон (Лили Джеймс) и её супруга-музыканта Томми Ли (Себастиан Стэн) срежиссировал Крэйг Гиллеспи («Тоня против всех»).

В основном актёрском составе также значатся Ник Офферман Сет Роген и Тейлор Шиллинг. Роген и Эван Голдберг выступают исполнительными продюсерами многосерийной постановки.