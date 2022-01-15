Морена Баккарин доминирует в свежем промо триллера «Конец игры»

Склонитесь перед королевой! Телеканал NBC выкатил промо-ролик криминального триллера «Конец игры», где роль харизматичной злодейки убедительно отыгрывает Морена Баккарин. Премьера сериала состоится 21 февраля.

Баккарин играет Елену Фёдорову — международную торговку оружием и преступного гения. Даже в тюремных застенках Фёдорова умудряется организовать целую серию банковских ограблений. Её коварному плану намерена помешать принципиальная и упорная агент ФБР Вал Тёрнер (Райан Мишель Бат).

Форсажных дел мастер Джастин Лин («Скорпион») срежиссировал пилотный эпизод, а также числится в команде исполнительных продюсеров проекта. За производственный процесс отвечает Universal TV.