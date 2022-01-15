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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Он возвращается! «Правосудие» с Тимоти Олифантом получит продолжение

Источник: FX

Хорошие новости для поклонников криминальной драмы «Правосудие». Завершившаяся в 2015 году криминальная драма по произведениям Элмора Леонарда возвращается на экраны с условным седьмым сезоном. Кабельный канал FX официально запустил в работу продолжение в виде мини-сериала под названием Justified: City Premival. Тимоти Олифант, само собой, вернётся к роли маршала Рейлана Гивенса. Создатель сериала Грэм Йост и остальная творческая команда оригинала тоже в деле.

Основой для сценария послужит новый роман Леонарда City Primeval: High Noon in Detroit. Ходячий анахронизм Рейлан Гивенс живёт и работает в Майями, но случайная встреча приводит его в Детройт, где ему предстоит столкнуться с опасным преступником-социопатом Клементом Мэнселлом, который однажды успешно избежал встречи с правосудием и намерен повторить этот трюк. Оставаться на свободе ему помогает матёрый адвокат Кэролайн Уайлдер. Гивенс постарается свести старания этой парочки на нет.

Шоураннерами мини-сериала выступают Дэйв Андрон и Майкл Диннер, который к тому же отвечает за режиссуру. Оба вместе с Йостом, Сарой Тимберман и Карлом Беверли числятся также исполнительными продюсерами проекта. За производство отвечают Sony Pictures Television и FX Productions.

Теги
Правосудие
Комментарии (2)

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