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Дональд Гловер и компания гуляют по Европе в свежем тизере продолжения «Атланты»

Кабельный канал FX опубликовал свежий, слегка меланхоличный тизер долгожданного третьего сезона «Атланты» Дональда Гловера. А чуть ранее измаявшимся от ожидания поклонникам наконец-то сообщили точную дату возвращения сериала на экраны — первый эпизод продолжения выйдет 24 марта.

В третьем сезоне главные герои в исполнении Гловера, Брайана Тайри Генри, Лакита Стэнфилда и Зази Битц отправляются в тур по Европе, где им предстоит обживаться в незнакомой обстановке и привыкать к своему новому статусу успешных исполнителей. Без сложностей и конфликтов, конечно, не обойдётся.

Теги
ВидеоАтланта
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Источник фотографий: Depositphotos

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