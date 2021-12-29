Дональд Гловер и компания гуляют по Европе в свежем тизере продолжения «Атланты»

Кабельный канал FX опубликовал свежий, слегка меланхоличный тизер долгожданного третьего сезона «Атланты» Дональда Гловера. А чуть ранее измаявшимся от ожидания поклонникам наконец-то сообщили точную дату возвращения сериала на экраны — первый эпизод продолжения выйдет 24 марта.

В третьем сезоне главные герои в исполнении Гловера, Брайана Тайри Генри, Лакита Стэнфилда и Зази Битц отправляются в тур по Европе, где им предстоит обживаться в незнакомой обстановке и привыкать к своему новому статусу успешных исполнителей. Без сложностей и конфликтов, конечно, не обойдётся.