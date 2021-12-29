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Джона Сину вербуют в новую команду в свежем отрывке «Миротворца» Джеймса Ганна

Стриминговый сервис HBO Max опубликовал свежий отрывок из грядущей многосерийной премьеры «Миротворец» — сцену рекрутирования главного героя в новую команду отщепенцев. На этот раз беспощадному супергерою предложили поучаствовать в проекте «Бабочка».

Сиквел «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна стартует на цифровой платформе 13 января.

В комедийном боевике, основательно раскрывающем персонажа, уверовавшего в мир любой ценой, снимаются Джонс Сина, Стив Эйджи, Роберт Патрик, Даниэль Брукс, Дженнифер Холланд, Крис Конрад, Локлин Манро, Фредди Строма и Чаквуди Ивуджи. Ганн написал сценарий и срежиссировал пять серий.

Теги
ВидеоМиротворецДжеймс ГаннДжон СинаHBO Max
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Источник фотографий: Depositphotos

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