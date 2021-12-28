Стильные напарники на постере сериала «Книга Бобы Фетта»

Накануне премьеры официальный твиттер-аккаунт спин-оффа «Мандалорца» опубликовал стильный художественный постер «Книги Бобы Фетта» с центральными персонажами сериала в исполнении Темуэры Моррисона и Минг-На Вен под двумя солнцами Татуина. Первый эпизод криминальной космодрамы выходит на цифровой платформе Disney+ уже завтра, 29 декабря.

Сериал Роберта Родригеса, Джона Фавро и Дэйва Филони расскажет о приключениях Бобы Фетта (Моррисон) и Фенек Шанд (Вен) на Татуине, где творится временная неразбериха, потому что криминальный мир лишился своего короля Джаббы Хатта.