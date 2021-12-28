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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

«ВандаВижн» и «Локи» — самые популярные у пиратов сериалы 2021 года

Источник: Disney+

Были времена, когда за лидерство в подобном списке могли побороться «Игра престолов» и «Настоящий детектив», но сейчас у пиратов в топе проекты попроще — список сериальных утечек года возглавляют «ВандаВижн» и «Локи». Оба сериала вышли на платформе Disney+, первый рассказывает (дальше возможны спойлеры) о том, как Ванда пытается смириться со смертью Вижна, создав город, в котором все скорбят за неё, ну а Локи отказывается от великой цели, принимает ответственность за прошлое и находит свою любовь.

Второго сезона «ВандаВижн» не получил, но у проекта будет спин-офф про ведьму Агату — «Агата: Дом Харкнесс». Съёмки второго сезона «Локи» запланированы на июнь 2022 года.

Netflix удалось закрепитья в тройке лидеров — на третьем месте сериал «Ведьмак». Сериал продлили на третий сезон ещё до выхода второго, а в целом у проекта есть амбиции на целых семь сезонов. «Ведьмак» среди этой «мафии Marvel» кажется то ли отверженным, то ли выжившим — дальше по списку снова проекты MCU: «Сокол и Зимний солдат», «Соколиный глаз» и анимационный сериал «Что, если…?», который продлили на второй сезон.

Не так активно воровали сериал «Основание» о воссоздании цивилизации в случае катастрофы. Проект вышел на Apple TV+ и получит продолжение. Также в списке мультсериалы «Рик и Морти» и «Аркейн» по вселенной игры League of Legends. Замыкает список «Колесо времени» (Amazon Prime). Масштабный проект продлён на второй сезон.

Казалось бы, где «Игра в кальмара»? Ведь точно один из самых громких сериалов года. Всё дело в том, что рейтинг строился на основе загрузок отдельных эпизодов, а не сезонов. Иначе в список попали бы «Бумажный дом», «Наследники», «Мейр из Исттауна» и «Тед Лассо».

Теги
ЛокиВандаВижн
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