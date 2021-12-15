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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Бесславная миссия. Том Хиддлстон рассказал про арку искупления Локи

Источник: Disney+

После выхода сериала «Локи» поклонники удивились резким переменам в характере персонажа. Проект продолжал события 2012 года после того, как Мстители поймали и тут же упустили бога обмана. Если в фильме его «славной миссией» было порабощение мира, то в конце первого сезона Локи уже хочет спасти Вселенную. Том Хиддлстон рассказал, как строилась арка искупления и почему поклонники на самом деле её ждут.

Я понимаю, почему люди видят в Локи лучшее — им хочется, чтобы он преодолел внутренние и внешние преграды, наладил отношения со своим братом и стал героем, которым может быть… Он понимает: «Вообще-то я могу выбрать свой путь и поступать правильно. Или по крайней мере не хочу использовать старые приёмы, которые повторял снова и снова в цикле доверия и предательства. Приятно сохранять качества, которые делают Локи собой, и в то же время играть его по другим нотам.

Съёмки второго сезона «Локи» запланированы на июнь 2022 года.

Теги
Локи
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Источник фотографий: Depositphotos

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