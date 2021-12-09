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Первоисточник: www.instagram.com Прямая ссылка на новость:

«ВандаВижн» — лучший сериал 2021 года по версии IMDb

Источник: Disney+

Наряду с топ-10 фильмов портал IMDb оформил список лучших многосерийных проектов уходящего года. Десятка популярнейших сериалов среди всех каналов и цифровых платформ составлялась, как и список полнометражек, на основе количества пользовательских запросов. При подсчётах учитывалась интенсивность просмотров страницы сериала на сайте и в приложении IMDb.

Зрительским фаворитом стал марвеловский ситком «ВандаВижн», а на десятом месте закрепился завершившийся в этом году *«Люцифер» от Netflix. При этом наивысшей оценки в десятке лучших удостоилась расположившаяся на девятом месте бойцовская драма «Кобра Кай».

Целиком топ-10 фаворитов 2021-го выглядит так:

Теги
ВандаВижн
Комментарии (4)

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Источник фотографий: Depositphotos

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