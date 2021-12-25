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Фенек Шанд агитирует за Бобу Фетта в свежем трейлере спин-оффа «Мандалорца»

Время ожидания почти на исходе. Стриминговый сервис Disney+ решил напомнить об этом, выпустив свежий минутный трейлер «Книги Бобы Фетта» с Темуэрой Моррисоном и Минг-На Вен. Премьера криминальной экшен-драмы Роберта Родригеса о легендарном наёмнике далёкой-далёкой галактики состоится на цифровой платформе 29 декабря.

В спин-оффе «Мандалорца» Боба Фетт и Фенек Шанд прибывают на Татуин, где собираются отвоевать себе место в верхушке криминального подполья, где творится неразбериха после смерти небезызвестного Джаббы Хатта. Без драк их затея, конечно же, не обойдётся.

Теги
ВидеоКнига Бобы Фетта
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Источник фотографий: Depositphotos

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