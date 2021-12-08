Узрите возвращение легенды в свежем тизере «Книги Бобы Фетта»

Боба Фетт. Спасибо, что живой. Стриминговый сервис Disney+ опубликовал очередной тизер фантастической криминальной драмы «Книга Бобы Фетта». Минутный видеоролик напоминает, что знаменитого наёмника оставили погибать в песках Татуина, но он умудрился выжить. Тайну невероятного «воскрешения» начнём постигать с 29 декабря.

Темуэра Моррисон вновь примерит родные доспехи, а Минг-На Вен вернётся к образу Фенек Шанд из «Мандалорца», чтобы помочь Бобе Фетту обустроиться в преступном мире Татуина, оставленном на произвол судьбы после кончины Джаббы Хатта.

В довесок нынче щедрый на эксклюзивы журнал Total Film опубликовал свежий кадр из сериала: