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Узрите возвращение легенды в свежем тизере «Книги Бобы Фетта»

Боба Фетт. Спасибо, что живой. Стриминговый сервис Disney+ опубликовал очередной тизер фантастической криминальной драмы «Книга Бобы Фетта». Минутный видеоролик напоминает, что знаменитого наёмника оставили погибать в песках Татуина, но он умудрился выжить. Тайну невероятного «воскрешения» начнём постигать с 29 декабря.

Темуэра Моррисон вновь примерит родные доспехи, а Минг-На Вен вернётся к образу Фенек Шанд из «Мандалорца», чтобы помочь Бобе Фетту обустроиться в преступном мире Татуина, оставленном на произвол судьбы после кончины Джаббы Хатта.

В довесок нынче щедрый на эксклюзивы журнал Total Film опубликовал свежий кадр из сериала:

Кадры из сериала «Книга Бобы Фетта»
Теги
ВидеоКнига Бобы Фетта
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Источник фотографий: Depositphotos

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