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«Крёстный отец» в песках Татуина. Вышел свежий тизер «Книги Бобы Фетта»

Джабба правил при помощи страха, Боба обещает править с уважением. В сети опубликован свежий тизер фантастической криминальной драмы «Книга Бобы Фетта» о новых порядках на Татуине. Спин-офф «Мандалорца» с Темуэрой Моррисоном и Минг-На Вен стартует на цифровой платформе Disney+ 29 декабря.

Боба Фетт и Фенек Шанд постараются навести порядок в преступном мире, где ещё недавно правил покойный Джабба Хатт.

Заодно официальный твиттер-аккаунт сериала опубликовал свежие персонажные постеры с центральными героями истории:

Постеры сериала «Книга Бобы Фетта» Постеры сериала «Книга Бобы Фетта»
Теги
ВидеоКнига Бобы ФеттаDisney+
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Источник фотографий: Depositphotos

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