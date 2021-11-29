Сериал по мотивам приключенческого романа Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней» продлили на второй сезон, хотя первый ещё никто ещё в глаза не видел. Премьера нам только предстоит, и дату релиза выбрали красивую — 2 января 2022 года. К слову, это не единственная адаптация романа Жюля Верна — Slim Film + Television и Federation Entertainment также анонсировали проект по «Путешествию к центру Земли», шоураннером которого станет сценарист сериала «Вокруг света за 80 дней» Эшли Фароа. Продюсер обоих проектов Саймон Кроуфорд Коллинз рассказал, как продвигается масштабная работа.

Нам очень понравилось работать над продолжением «Вокруг света за 80 дней», и мы рады привнести фирменное сочетание юмора и эмоций Эшли в «Путешествие к центру Земли». Эшли разработал ансамбль захватывающих новых и обновлённых персонажей, чтобы внести свежий и современный взгляд в ещё один любимый многими роман Жюля Верна.

Исполнительный продюсер сериала Лайонел Юзан добавил, что продолжить адаптировать работы Жюля Верна казалось естественным и закономерным решением.

Мы очень рады отправиться в это захватывающее новое приключение и продолжать вместе изучать захватывающее и новаторское наследие Жюля Верна. Работа рука об руку над сериалом «Вокруг света за 80 дней» была вдохновляющим опытом для всех нас, и когда мы закончили эту кругосветную одиссею, казалось естественным, что следующее путешествие приведёт нас к самым сокровенным глубинам планеты и её многочисленным секретам.

В сериале играют Дэвид Теннант, Леони Бенеш, Ибрагим Кома, Питер Салливан, Энтони Флэнеган, Шивани Гаи, Ивэн Хенгст, Дэвид Шервуд, Елена Сорель, Шон Майкл и другие.