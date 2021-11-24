Дэвид Теннант отправляется «Вокруг света за 80 дней» в первом тизере приключенческого сериала

Это наконец-то свершилось — в сети появился тизер приключенческого сериала «Вокруг света за 80 дней» с точной датой выхода. Восьмисерийная экранизация знаменитого романа Жюля Верна с Дэвдом Теннантом в главной роли стартует 2 января.

Английский джентльмен Филлеас Фогг (Теннант) решается на великую авантюру и, дабы выиграть пари, вместе со слугой Паспарту (Ибрагим Кома) отправляются в легендарное путешествие, чтобы обогнуть земной шар за 80 дней. Приключения главных героев будет освещать молодая журналистка Эбигейл Фикс (Леони Бенеш).

Сценарий написали Эшли Фароа («Жизнь на Марсе») и Калеб Рэнсон, а срежиссировали сериал Стив Бэррон и Чарльз Бисон («Сверхъестественное»).