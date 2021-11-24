 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Наши на Луне: анонсирован шутер Apollo Red Moon о секретной базе коммунистов Строго «18+»! Вышел трейлер отечественной комедии «Чиновник» 20 лет волшебства! Неизданные постеры «Гарри Поттера и Философского камня» в честь юбилея фильма Неделя аниме на КГ — главные новости 1–7 ноября Карен Гиллан озвучит главную героиню мультсериала для Disney+
4
СЕРИАЛЫ
282
 
Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Дэвид Теннант отправляется «Вокруг света за 80 дней» в первом тизере приключенческого сериала

Это наконец-то свершилось — в сети появился тизер приключенческого сериала «Вокруг света за 80 дней» с точной датой выхода. Восьмисерийная экранизация знаменитого романа Жюля Верна с Дэвдом Теннантом в главной роли стартует 2 января.

Английский джентльмен Филлеас Фогг (Теннант) решается на великую авантюру и, дабы выиграть пари, вместе со слугой Паспарту (Ибрагим Кома) отправляются в легендарное путешествие, чтобы обогнуть земной шар за 80 дней. Приключения главных героев будет освещать молодая журналистка Эбигейл Фикс (Леони Бенеш).

Сценарий написали Эшли Фароа («Жизнь на Марсе») и Калеб Рэнсон, а срежиссировали сериал Стив Бэррон и Чарльз Бисон («Сверхъестественное»).

Теги
ВидеоВокруг света за 80 днейТрейлер
Комментарии (4)

Ещё на эту тему

11Титры «Вокруг света за 80 дней» с музыкой от Ханса Циммера приглашают в кругосветное путешествие с Дэвидом Теннантом 5Дэвид Теннант отправляется в кругосветное путешествие в тизере сериала «Вокруг света за 80 дней» 11Мартин Фриман на пределе в трейлере полицейского триллера «Ответчик» 1«Острые козырьки» возвращаются — вышел первый тизер шестого сезона с Киллианом Мёрфи

Тоже интересно

Далее на КГ

8
Матёрый Александр Невский на свежем постере вестерна «Нападение на Рио Браво»
 1
Выход Thymesia, своеобразного клона Bloodborne, отложен
 1
«Назад в кино» — «Бакару Банзай» (The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension, 1984)
 3
Героиня Зендеи в центре событий — вышел новый телеролик «Человека-паука: Нет пути домой»
 17
Женский шпионский экшен «Код 355» — не фильм, а политический акт
 7
Две недели после Нового года и Ридли Скотт опять готов к работе над следующим фильмом
 9
Генри Кавилл считает Супермена символом надежды
 0
В 2022 году выйдет продолжение комедийного сериала «Дневник Ятогамэ» о культурных особенностях префектуры Аичи
 11
Киану Ривз против того, чтобы Нео и Джон Уик становились участниками «Мортал Комбата»
 1
Новый кадр из ужастика «Чёрный телефон» и сложная история создания кошмарной маски Итана Хоука
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
3ЕВА
 
 
6Телеовощи – 419: Cudlavania
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 490: «Красное уведомление», запрет мата и «Один дома»
 
7Ноль кадров в секунду – 395: Три моих провала
 
4ЕВА – 451: Побег Дмитрия
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru