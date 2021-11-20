«Острые козырьки» возвращаются — вышел первый тизер шестого сезона с Киллианом Мёрфи

Для всех, кто гадал, когда же ждать премьеры шестого сезона «Острых козырьков», подоспело важное информационное обновление. Официальный инстаграм сериала сообщил, что заключительная теглеглава криминальной драмы с Киллианом Мёрфи стартует на BBC One в начале следующего года. В качестве бонуса презентован лаконичный тизер с Томасом Шелби.

Осталось лишь дождаться конкретной даты выхода. В октябре создатель сериала Стивен Найт обещал премьеру весной 2022-го. Возможно, первые серии выйдут уже в марте. Ну а после (ориентировочно в 2023 году) стартуют съёмки полнометражного завершения саги о знаменитом семействе Шелби из Бирмингема.