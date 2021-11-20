 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Крис Коламбус: «Гарри Поттер» и «Один дома» — фильмы вне времени Ретро-битемап Kung Fury: Street Rage получил дополнение A Day at the Beach с Дэвидом Хассельхоффом Майкл С. Холл снова взялся за старое в свежем трейлере девятого сезона «Декстера» Ана де Армас в спин-оффе «Джона Уика»! Актриса сыграет балерину-убийцу Новые сериалы 15–21 ноября: «Колесо времени», «Ковбой Бибоп» и другие новинки
СЕРИАЛЫ
567
 
Первоисточник: www.instagram.com Прямая ссылка на новость:

«Острые козырьки» возвращаются — вышел первый тизер шестого сезона с Киллианом Мёрфи

Для всех, кто гадал, когда же ждать премьеры шестого сезона «Острых козырьков», подоспело важное информационное обновление. Официальный инстаграм сериала сообщил, что заключительная теглеглава криминальной драмы с Киллианом Мёрфи стартует на BBC One в начале следующего года. В качестве бонуса презентован лаконичный тизер с Томасом Шелби.

Осталось лишь дождаться конкретной даты выхода. В октябре создатель сериала Стивен Найт обещал премьеру весной 2022-го. Возможно, первые серии выйдут уже в марте. Ну а после (ориентировочно в 2023 году) стартуют съёмки полнометражного завершения саги о знаменитом семействе Шелби из Бирмингема.

Теги
ВидеоОстрые козырькиКиллиан Мёрфи
Комментарии

Ещё на эту тему

9Второй сезон «Табу» с Томом Харди обязательно снимут 5Фильм «Острые козырьки» с Киллианом Мёрфи начнут снимать не раньше 2023-го

Тоже интересно

Далее на КГ

4
«Настоящего» Чебурашку в одноимённой комедии от режиссёра «Последнего богатыря» сыграет Ольга Кузьмина (фото)
 7
Нео и Тринити по ту сторону на свежем постере «Матрицы: Воскрешения»
 6
«Киберслав» готовится к релизу — славянский киберпанк обзавёлся тизерным постером
 9
В духе «Основного инстинкта» и «Рокового влечения» — вышел трейлер экшен-триллера «Вдребезги» с Фрэнком Грилло
 1
«Девочка из Чужеземья» — трейлер фэнтези-аниме от Wit Studio
 0
Тираж серии «Монолог фармацевта» достиг 15 млн копий
 14
«Зомби играют настоящие актёры» — новый ролик о создании фильма «Обитель зла: Раккун-Сити»
 2
КГ играет: Cyberpunk 2077
 9
У нового Блэйда появился приятель — его сыграет Делрой Линдо
 0
Рецензия и отзывы на игру Shin Megami Tensei V
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 490: «Красное уведомление», запрет мата и «Один дома»
 
6Ноль кадров в секунду – 395: Три моих провала
 
3ЕВА – 451: Побег Дмитрия
 
17Телеовощи – 418: Ашка с маслом
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 489: «Вечные», постапокалиптический Том Хэнкс и чёрный вестерн
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru