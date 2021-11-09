Титры «Вокруг света за 80 дней» с музыкой от Ханса Циммера приглашают в кругосветное путешествие с Дэвидом Теннантом

Британский портал RadioTimes опубликовал открывающие титры приключенческого мини-сериала «Вокруг света за 80 дней», музыку к которому написал не нуждающийся в представлении Ханс Циммер. Вот бы ещё узнать, когда стартует свежая экранизация знаменитого романа Жюля Верна с Дэвидом Теннантом в главной роли. Поговаривают, премьера может состояться в конце года.



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Состоятельный английский джентльмен Филлеас Фогг (Теннант) и его слуга Паспарту (Ибрагим Кома) отправляются в легендарное путешествие, цель которого, согласно заключённому пари, обогнуть земной шар за 80 дней. Освещать многочисленные приключения главных героев будет молодая журналистка Эбигейл Фикс (Леони Бенеш).

Сценарий восьмисерийного проекта написали Эшли Фароа («Жизнь на Марсе») и Калеб Рэнсон, а срежиссировали сериал Стив Бэррон и Чарльз Бисон («Сверхъестественное»).