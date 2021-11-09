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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Финальный сезон «Лучше звоните Солу» получил дату выхода

Источник: AMC

Шестой — заключительный — сезон криминальной драмы «Лучше звоните Солу» официальной датой выхода пока не обзавёлся, но исполнительница главной женской роли Ри Сихорн рассказала, когда приблизительно стоит ждать премьеры и по какой схеме будет выходить финальная телеглава приквела «Во все тяжкие».

В интервью изданию Variety актриса поведала, что 13-серийный шестой сезон выйдет в двух частях, а его премьера состоится в начале следующего года. Сихорн пообещала, что заключительные эпизоды сериала о становлении юриста-афериста Сола Гудмана (Боб Оденкёрк) сведут зрителей с ума. В хорошем смысле, надо полагать.

Помимо Оденкёрка и Сихорн в сериале снимаются Джонатан Бэнкс, Джанкарло Эспозито, Патрик Фабиан, Майкл Мэндо и Тони Далтон. Спин-оффом занимаются создатели метамфетаминового хита Винс Гиллиган и Питер Гулд, поэтому сомневаться в словах актрисы не приходится.

Теги
Лучше звоните Солу
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