Финальный сезон «Лучше звоните Солу» получил дату выхода

Шестой — заключительный — сезон криминальной драмы «Лучше звоните Солу» официальной датой выхода пока не обзавёлся, но исполнительница главной женской роли Ри Сихорн рассказала, когда приблизительно стоит ждать премьеры и по какой схеме будет выходить финальная телеглава приквела «Во все тяжкие».

В интервью изданию Variety актриса поведала, что 13-серийный шестой сезон выйдет в двух частях, а его премьера состоится в начале следующего года. Сихорн пообещала, что заключительные эпизоды сериала о становлении юриста-афериста Сола Гудмана (Боб Оденкёрк) сведут зрителей с ума. В хорошем смысле, надо полагать.

Помимо Оденкёрка и Сихорн в сериале снимаются Джонатан Бэнкс, Джанкарло Эспозито, Патрик Фабиан, Майкл Мэндо и Тони Далтон. Спин-оффом занимаются создатели метамфетаминового хита Винс Гиллиган и Питер Гулд, поэтому сомневаться в словах актрисы не приходится.