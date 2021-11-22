Роберт Родригес и главные герои на свежих промо-кадрах «Книги Бобы Фетта»

До премьеры нового сериала по вселенной «Звёздных войн» остаётся чуть больше месяца. Спин-офф «Мандалорца» о знаменитом наёмнике стартует 29 декабря, и журнал Empire опубликовал парочку свежих промо-снимков из «Книги Бобы Фетта». На первом запечатлены главные герои сериала Боба Фетт (Темуэра Моррисон) и его компаньонка Фенек Шанд (Минг-На Вен). На втором — главный постановщик Роберт Родригес.

Помимо Родригеса в судьбе «Книги» участвуют ответственные за телевселенную «Звёздных войн» Джон Фавро и Дэйв Филони. Они числятся исполнительными продюсерами проекта.