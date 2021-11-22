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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Неудавшиеся дубли с корги на съёмках «Ковбоя Бибопа»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал подборку проваленных дублей, пожалуй, с единственным идеально подободранным участником актёрского состава сериала «Ковбой Бибоп». Адаптация, по мнению большинства критиков, состоящая сплошь из неудавшихся дублей, может порадовать хотя бы таким, пусть и дополнительным видеоматериалом.

Премьера первого сезона состоялась 19 ноября, и зрители тоже успели оценить сериал. Представьте себе, это тот редкий случай, когда их мнение почти совпадает с отзывами профессиональной прессы. Сейчас на Rotten Tomatoes у «Ковбоя Бибопа» 49% одобрения от критиков и 53% — от зрителей.

Теги
ВидеоКовбой Бибоп
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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