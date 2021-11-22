«Бегущий по лезвию» Ридли Скотта уходит на малые экраны — сериал уже на сценарной стадии

Свежий и, прямо скажем, неожиданный анонс от самого энергичного кинодела этого года. Ридли Скотт, побывав в гостях у BBC в рамках промо-кампании своего «Дома Gucci», сообщил, что в работе находится сериал по миру «Бегущего по лезвию». О содержании проекта пока никакой информации нет, поэтому сложно сказать, чем этот будущий сериал приходится оригиналу или его недавнему сиквелу от Дени Вильнёва.

О сериале Скотт пока особенно не распространяется — ограничился лишь сообщением, что он в активной разработке и в первый сезон войдут десять эпизодов.

Мы уже написали сценарий пилотной серии и «библию» проекта. Подаём «Бегущего по лезвию» как 10-часовой сериал.

Это пока и вся информация от автора культового оригинального фильма. Придётся ждать информационных обновлений, чтобы понять, чему и кому посвящён многосерийный «Бегущий по лезвию». А пока объяснение Скотта выглядит так, будто они решили расширить до многосерийного повествования сюжет оригинального фильма.