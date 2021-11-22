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Уилл Форте и его жизнь за решёткой в тизере «Супер Макгрубера»

Супергерой Америки пока за решёткой, но близится час его освобождения. Видеосервис Peacock выкатил шестиминутный видеоролик многосерийной экшен-комедии «Супер Макгрубер» с Уиллом Форте в титульной роли. Премьера сериала, где к своим ролям из фильма также вернутся Кристен Уин и Райан Филипп, состоится 16 декабря.

Восьмисерийный пародийный боевик расскажет о новых похождениях главного героя и его напарников. Отсидев 10 лет в тюрьме, спецагент и ярый патриот выходит на свободу и готов к новым приключениям. В ходе очередной миссии Макгрубер сразится с врагом из своего прошлого, надумавшим уничтожить мир.

Форте написал сценарий, а снявший фильм Йорма Такконе срежиссировал и сериал. Оба — исполнительные продюсеры проекта.

Теги
ВидеоСупер Макгрубер
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