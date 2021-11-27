Легендарный наёмник возвращается в тизере «Книги Бобы Фетта»

Возвращение легенды обещает зрителям свежий видеоролик от официальных соцсетей франчайза «Звёздные войны». Через месяц с хвостиком на стриминговой платформе Disney+ состоится премьера очередного многосерийного проекта Lucasfilm — криминальной драмы «Книга Бобы Фетта».

В спин-оффе «Манадлорца» Боба Фетт (Темуэра Моррисон) и его коллега по ремеслу Фенек Шанд (Минг-На Вен) осядут на песчаном Татуине, чтобы органично влиться в местный преступный мир.

Помимо заведующего проектом Роберта Родригеса в команде исполнительных продюсеров сериала состоят Джон Фавро, Дэйв Филони, Кэтлин Кеннеди и Колин Уилсон.