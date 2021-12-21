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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Криминальные разборки с экшеном в свежем тизере «Книги Бобы Фетта»

Официальные соцсети франчайза «Звёздные Войны» опубликовали очередной полуминутный тизер приближающейся премьеры — космической криминальной драмы «Книга Бобы Фетта». И в этом ролике не поскупились показать немножко экшена. Меж тем премьерный эпизод выходит на стриминговой платформе Disney+ уже 29 декабря.

Спин-офф «Мандалорца» вернёт нас на Татуин, где легендарный наёмник в исполнении Темуэры Моррисона вместе со своей помощницей Фенек Шанд (Минг-На Вэн) попытаются закрепиться в криминальном мире знаменитой песчаной планеты, где после смерти Джаббы Хатта всё не так однозначно.

Теги
ВидеоКнига Бобы Фетта
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Источник фотографий: Depositphotos

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