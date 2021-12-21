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Павел Прилучный и Ирина Розанова распределяют души в трейлере комедии «Предпоследняя инстанция»

Интенсифицируем атмосферу новогоднего волшебства. Наряду со всякими-разными гаррипотерами в первый день нового года на малые экраны пожалует отечественная многосерийная премьера под названием «Предпоследняя инстанция» с Павлом Прилучным и Ириной Розановой в главных ролях.

В сети опубликованы постер и трейлер 10-серийного первого сезона комедии.

Максим (Прилучный) и Валентина (Розанова) — сотрудники Управления по распределению душ (УПРД). Они работают в отделе разбора пограничных случаев и за сутки до смерти человека должны определить, отправлять его в ад или рай. Работникам УПРД рай гарантирован по трудовому договору, и Максим планирует заработать, продавая место в раю богачам, а Валентина пытается вытащить из ада своего покойного супруга.

В сериале также снимаются Дарья Мельникова, Фёдор Добронравов, Николай Фоменко, Василий Кортуков, Иван Добронравов, Евгений Романцов, Яна Кошкина и другие.

И постер:

Постеры сериала «Предпоследняя инстанция»
Теги
ВидеоПредпоследняя инстанция
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