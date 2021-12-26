Новые сериалы 27 декабря 2021 г. — 2 января: «Книга Бобы Фетта» и другие новинки

Предновогодняя неделя порадует поклонников «Звёздных войн» новым сериалом по культовой вселенной в до боли знакомых, но не очень-то подходящих по сезону декорациях — на малые краны выходит премьерный эпизод «Книги Бобы Фетта». В списке новых сериалов также значатся отечественные проекты «Предпоследняя инстанция» и «Почка», а в категории долгожданных возвращений — четвёртый сезон полюбившейся миллионам зрителей бойцовской драмы «Кобра Кай».
Четверг, 29 декабря
фантастика, приключенческий
В ролях Темуэра Моррисон, Мин-На Вэн, Дженнифер Билз
Создатель Джон Фавро, Дэйв Филони
В спин-оффе «Мандалорца» Боба Фетт и Фенек Шанд прибывают на Татуин, где собираются отвоевать себе место в верхушке криминального подполья, где творится неразбериха после смерти небезызвестного Джаббы Хатта.
Спин-офф «Мандалорца» сосредоточит внимание на легендарном наёмнике Бобе Фетте в исполнении Темуэры Моррисона. Шоураннер Роберт Родригес обещает криминальную драму с экшеном на уже родном нам Татуине.
Пятница, 31 декабря
комедия, драма, боевик
В ролях Ральф Маччио, Уильям Забка, Холо Маридуэньо, Мэри Маусер, Тэннер Бьюкэнэн, Кортни Хенгелер
Создатель Джош Хилд, Джон Харвитц, Хейден Шлоссберг
Спустя 30 лет после состоявшегося в 1984 году турнира поверженный и обнищавший Джонни Лоуренс решает заново открыть знаменитое додзё «Кобра Кай». Данный шаг возвращает его на путь застарелой вражды с добившимся успеха и процветания Дэниелом Ларуссо, пытающимся достичь гармонии с собой и окружающим миром без поддержки своего учителя мистера Мияги. Это история о людях, которым предстоит бороться с призраками прошлого и проблемами настоящего единственным известным им способом — при помощи карате.
Суббота, 1 января
фэнтези, комедия
В ролях Павел Прилучный, Ирина Розанова, Фёдор Добронравов, Дарья Мельникова, Николай Фоменко, Василий Кортуков
Он ищет способ заработать денег, она пытается достроить дачу под Мытищами. Но у них обоих весьма необычные работодатели. Это Управление по распределению душ, сокращенно УПРД. Максим и Валентина работают в отделе разбора пограничных случаев и за 24 часа до смерти человека должны определить, куда тот попадет – в Ад или Рай. И так как обоим Рай гарантирован по трудовому договору, Максим пытается подзаработать и продать место в Раю олигархам, а Валентина мечтает вернуть из Ада своего мужа.
Павел Прилучный и Ирина Розанова — неожиданный дуэт, зато сюжетно обоснованный. Сюжет не то чтобы оригинальный, зато предлагает питательную почву для интересных и забавных ситуаций.
драма, комедия
В ролях Любовь Аксёнова, Николай Фоменко, Антон Филипенко, Ирина Розанова, Алексей Розин, Дмитрий Лысенков
Главная героиня сериала — инспектор пожарной службы Наталья Кустова. В её жизни всё хорошо — каждая инспекция заканчивается серьезным кушем. Ради выгоды она не остановится ни перед чем: разденет даже родного брата и сестру. Кустова думает, что всё в жизни можно купить: солидных друзей, квартиру, одежду премиальных брендов и красивого бойфренда. Но ошибается… На плановом осмотре выясняется, что Наталье срочно нужна здоровая почка. У нее есть три месяца, чтобы найти донора. По иронии судьбы и по закону почку Наталье может отдать исключительно кровный родственник. Конечно, никто из них Наталье помогать не спешит. Девушке придется искать самые экстравагантные способы решить проблему.
Ещё один отечественный проект — драмеди, где Любовь Аксёнова сыграет не очень-то приятного персонажа, которому предстоит пройти путь искупления, что для героини критически важно, в противном случае финал у этой истории может оказаться крайне незавидным.
Воскресенье, 2 января
драма
В ролях Кевин Костнер, Джил Бирмингем, Уэс Бентли, Келли Райлли, Люк Граймс, Коул Хаузер
Создатель Тейлор Шеридан
Четвёртый сезон сверхуспешной семейной драмы завершится десятым эпизодом Grass on the Streets and Weeds on the Rooftops. Потоковый сервис Paramount+ пока не сообщал о дальнейших планах на сериал Тейлора Шеридана.
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