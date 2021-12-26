Новые сериалы 27 декабря 2021 г. — 2 января: «Книга Бобы Фетта» и другие новинки

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В спин-оффе «Мандалорца» Боба Фетт и Фенек Шанд прибывают на Татуин, где собираются отвоевать себе место в верхушке криминального подполья, где творится неразбериха после смерти небезызвестного Джаббы Хатта.

Спин-офф «Мандалорца» сосредоточит внимание на легендарном наёмнике Бобе Фетте в исполнении Темуэры Моррисона. Шоураннер Роберт Родригес обещает криминальную драму с экшеном на уже родном нам Татуине.