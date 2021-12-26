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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Клэр Фой чувствовала себя использованной во время съёмок секс-сцен

Источник: BBC One

Клэр Фой, сыгравшая главную роль в первых двух сезонах сериала Netflix «Корона», рассказала, что во время съёмок сексуальных сцен чувствовала себя эксплуатированной. Если во время исполнения партии королевы переживать в этом смысле было не о чем, то о новом проекте актрисы «Очень британский скандал» так не скажешь. В сюжете присутствуют откровенные сцены, и Клэр Фой они дались нелегко.

Это действительно тяжело. Когда приходится изображать секс в кадре, чувствуешь себя использованной. Воспринимать иначе невозможно. Это худшее, что может быть. Чувствуешь себя незащищённой. Конечно, все пытаются сделать так, чтобы ты себя так не ощущала, но, к сожалению, это не помогает.

Трёхсерийный мини-сериал «Очень британский скандал» выйдет на BBC за три дня: сегодня, завтра и послезавтра. Проект рассказывает о трудном разводе герцога и герцогини Аргайл и о попытке женщины сохранить свою репутацию в консервативной Англии 1960-х годов.

Теги
Очень британский скандал
Комментарии (10)

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