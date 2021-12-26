Студия Disney не даёт кому попало играть с классическими персонажами вроде Бобы Фетта

Если судить по некоторым действиям студии Disney в контексте фильмов по «Звёздным войнам», то можно подумать, что у них нет плана. Обычно в качестве доказательства этого тезиса вспоминают новую трилогию сиквелов и спорить с этим сложно. Но план таки есть, но он, видимо, касается только отдельных персонажей.

Сценарист фильма 2018 года «Хан Соло: Звёздные Войны. Истории» Джонатан Кэздан пояснил, почему в его сюжете не было самого известного в галактике наёмника:

Боба Фетт был вне нашей досягаемости — под него готовились другие проекты.

Фетта, как оказалось, решили вернуть через сериал «Мандалорец»; его собственный, судя по названию, культурно-образовательный сериал «Книга Бобы Фетта» выйдет 29 декабря на диснеевском стриминге.

«Хан Соло» оказался неплохим, но малоприбыльным и в целом ненужным фильмом, где титульную роль исполнил Олден Эренрайк, но по художественной ленте режиссёра Рона Ховарда собираются снимать шоу о персонаже Лэндо в исполнении Дональда Гловера.