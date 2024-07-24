Этой осенью комедийный сериал «Чем мы заняты в тени» вернётся с шестым сезоном. Он станет для псевдодокументальной вампирской хроники последним и стартует на кабельном канале FX 21 октября. Показ начнётся сразу с трёх эпизодов. А всего в заключительном сезоне будет 11 серий. Новостью об этом поделился Deadline.

Сериал представляет собой многосерийное переосмысление одноимённой полнометражной мокьюментари Тайки Вайтити и Джемейна Клемента, более известной под названием «Реальные упыри».

В сериале главные роли игpaют Mэтт Бeppи, Mapк Пpoкш, Haтacия Дeмeтpиy, Kaйвaн Hoвaк и Xapви Гильeн, а Клемент и Вайтити числятся в команде исполнительных продюсеров проекта.