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Последний сезон комедийного сериала про вампиров «Чем мы заняты в тени» получил дату премьеры

Источник: FX

Этой осенью комедийный сериал «Чем мы заняты в тени» вернётся с шестым сезоном. Он станет для псевдодокументальной вампирской хроники последним и стартует на кабельном канале FX 21 октября. Показ начнётся сразу с трёх эпизодов. А всего в заключительном сезоне будет 11 серий. Новостью об этом поделился Deadline.

Сериал представляет собой многосерийное переосмысление одноимённой полнометражной мокьюментари Тайки Вайтити и Джемейна Клемента, более известной под названием «Реальные упыри».

В сериале главные роли игpaют Mэтт Бeppи, Mapк Пpoкш, Haтacия Дeмeтpиy, Kaйвaн Hoвaк и Xapви Гильeн, а Клемент и Вайтити числятся в команде исполнительных продюсеров проекта.

Теги
Чем мы заняты в тени
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