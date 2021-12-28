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Все главные герои собрались на постере шестого сезона «Миллиардов»

Кабельный канал Showtime опубликовал официальный постер шестого сезона «Миллиардов». На ансамблевом плакате все основные действующие лица за исключением выбывшего из сериала Бобби Аксельрода в исполнении Дэмиана Льюиса. Трейлер уже анонсировал его замену на Майкла Принса (Кори Столл).

Финансовая драма Брайана Коппельмана, Дэвида Левина и Эндрю Росса Соркина возвращается с новыми эпизодами 23 января.

Постеры сериала «Миллиарды»

К своим ролям в продолжении вернутся Пол Джаматти, Мэгги Сифф, Тоби Леонард Мур, Дэвид Костабайл, Кондола Рашад, Азия Кейт Диллон, Клэнси Браун, Джеффри Деманн, Келли Аукойн и Рик Хоффман.

Теги
ПостерыГалереяМиллиарды
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Источник фотографий: Depositphotos

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