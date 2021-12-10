Бобби Аксельрода сменил Майкл Принс в трейлере шестого сезона «Миллиардов»

Война в высших финансовых эшелонах продолжается. Кабельный канал Showtime выкатил трейлер шестого сезона «Миллиардов», где бизнес-акулу Бобби Аксельрода (Дэмиан Льюис) во главе компании Axe Capital сменил делец Майкл Принс (Кори Столл). Именно он становится главным противником неутомимого Чака Роадса (Пол Джаматти).
Продолжение финансовой драмы стартует 23 января.
-
- 2
- 137
- Поделиться
-
В сериале также снимаются Мэгги Сифф, Тоби Леонард Мур, Дэвид Костабайл, Кондола Рашад, Азия Кейт Диллон, Клэнси Браун, Джеффри Деманн, Келли Аукойн и Рик Хоффман. Проектом по-прежнему занимаются Брайан Коппельман, Дэвид Левин и Эндрю Росс Соркин.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: