«Я всех порву» — Винсент Д'Онофрио рассказал Хью Джекману, как он сыграет злодея MCU

Винсент Д’Онофрио вспоминает, как обсуждал с Хью Джекманом свои актёрские амбиции. В своё время «Железный человек» наделал шуму. Оказалось, супергеройское кино может выглядеть серьёзно и убедительно. Многие перестали относиться к подобным проектам скептически и даже, как в случае с будущим Кингпином, сами захотели стать частью одного из них.

Единственное супергероическое, что на тот момент было в поле моего внимания, это игра Роберта Дауни-младшего в «Железном человеке», которую я нашёл чрезвычайно впечатляющей. Хью Джекман был у меня дома, потому что наши дети ходили в одну школу, мы сидели у меня во внутреннем дворе и я сказал: «Эти супергеройские вещи, оказывается, реально интересные». Он согласился, и я продолжил: «Знаешь, думаю, однажды мне выпадет шанс сыграть одного из тамошних плохих парней, и я всех порву». Он ответил: «Да, это ты сможешь».

И ведь не сказать, что не сдержал обещания. К слову, недавно Д'Онофрио рассказал, что для возвращения к роли Кингпина в сериале «Соколиный глаз» ему пришлось поправиться на 7–10 кг.