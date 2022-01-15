Зэки приглашают на открытие «Ресторана по понятиям» — вышел трейлер январской премьеры

Аутентичная баланда, чёткая заправка и алкогольная карта с рекомендациями от лучших фунфурье. Создатели криминальной комедии «Ресторан по понятиям» решили дожать потенциальных зрителей — за кадрами и постером ожидаемо последовал трейлер свежего проекта Сарика Андреасяна и компании. Премьера сериала с Дмитрием Дюжевым, Владимиром Вдовиченковым, Владимиром Сычёвым и Иваном Кокориным состоится 20 января в онлайн-кинотеатре Premiere.

Вор Шустрый вышел из тюрьмы и с соответствующей отметкой в паспорте не может нигде найти работу, поэтому решает действовать по старинке. Он подговаривает своих корешей Кощея, Кувалду и Кильку ограбить банк, а чтобы провернуть это дело, грабители арендуют соседнее здание, где для прикрытия открывают ресторан тюремной кухни — с некоторых пор, к досаде новоиспечённых «рестораторов», самое популярное заведение у всей Москвы.