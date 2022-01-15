 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Оконфузились: создатели «Возвращения в Хогвартс» забыли, как выглядит Гермиона Победители «Золотого глобуса 2022»: «Наследники», «Игра в кальмара» и первая актриса-трансгендер WarnerMedia избавляется от The CW — канал с момента своего основания не приносит прибыли Зак Снайдер показал новое фото Бэтффлека и его бэтмобиля за кадром «Бэтмена против Супермена» Полёт нормальный! До окончания съёмок «Индианы Джонса 5» остаётся месяц
3
СЕРИАЛЫ
362
 
Прямая ссылка на новость:

Зэки приглашают на открытие «Ресторана по понятиям» — вышел трейлер январской премьеры

Аутентичная баланда, чёткая заправка и алкогольная карта с рекомендациями от лучших фунфурье. Создатели криминальной комедии «Ресторан по понятиям» решили дожать потенциальных зрителей — за кадрами и постером ожидаемо последовал трейлер свежего проекта Сарика Андреасяна и компании. Премьера сериала с Дмитрием Дюжевым, Владимиром Вдовиченковым, Владимиром Сычёвым и Иваном Кокориным состоится 20 января в онлайн-кинотеатре Premiere.

Вор Шустрый вышел из тюрьмы и с соответствующей отметкой в паспорте не может нигде найти работу, поэтому решает действовать по старинке. Он подговаривает своих корешей Кощея, Кувалду и Кильку ограбить банк, а чтобы провернуть это дело, грабители арендуют соседнее здание, где для прикрытия открывают ресторан тюремной кухни — с некоторых пор, к досаде новоиспечённых «рестораторов», самое популярное заведение у всей Москвы.

Теги
ВидеоРесторан по понятиямТрейлер
Комментарии (3)

Ещё на эту тему

17Дюжев, Вдовиченков и остальные шеф-повара на постере комедии «Ресторан по понятиям» 25«Бригада» возвращается на свежих кадрах комедии Сарика Андреасяна «Ресторан по понятиям»

Тоже интересно

Далее на КГ

1
«Крёстный отец» выходит в российский прокат в честь своего 50-летия (трейлер)
 5
Дэнни Элфман делится тонкостями создания музыки для «Доктора Стрэнджа 2»
 1
Как создавались спецэффекты «Круэллы»: злые далматинцы, опасные платья, погоня и незабываемый перформанс (видео)
 2
Удовольствие стоит денег: Netflix опять повышает цены на подписку
 3
Джереми Айронс считает студийную «Лигу справедливости» отвратительной
 5
Досъёмки «Доктора Стрэнджа 2» завершены — первые отзывы с тестовых показов
 1
Железный человек против Тора: Роберт Дауни-младший хотел вырубить Криса Хемсворта на съёмках «Мстителей»
 0
Леди и гамильтоны, встречайте трейлер футбольной экшен-драмы «Одиннадцать молчаливых мужчин»
 6
«У меня бомба!» — вышел трейлер мистического экшена «Карамора» Данилы Козловского
 6
«Убийства» на «Оскаре»: Стив Мартин, Селена Гомес и Мартин Шорт могут стать ведущими церемонии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 498: «Купе номер 6», нытьё Бена Аффлека и Хлоя «Мать» Морец
 
4Ноль кадров в секунду – 403: Шрайер против Левина
 
9ЕВА
 
 
1Телеовощи – 426: Деды и бубубен
 
12Лазер-шоу «Три дебила» – 497: «Ёлки 8», «Энканто», «Французский вестник»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2022 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru