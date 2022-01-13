 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Самый масштабный фильм Netflix выйдет летом 2022 года Киллиан Мёрфи, Аня Тейлор-Джой и Том Харди в трейлере финального сезона «Острых козырьков» Расписание движения поездов: американская версия «Поезда в Пусан» выйдет в апреле 2023 года Новая героиня «Мира Юрского периода: Господства» на свежем кадре с Крисом Праттом Прощайте, мистер Биг! Из продолжения «Секса в большом городе» удалили Криса Нота
4
СЕРИАЛЫ
300
 
Прямая ссылка на новость:

Дюжев, Вдовиченков и остальные шеф-повара на постере комедии «Ресторан по понятиям»

Вслед за объявлением премьерной даты и цифровой платформы в сети опубликовали официальный промо-арт криминальной комедии «Ресторан по понятиям». Вы только всмотритесь в эти одухотворённые лица! Так и хочется заказать у этих знатоков высокой кухни яств сразу на мильён.

Первый эпизод сериала от художественного руководителя Сарика Андреасяна подписчики видеосервиса Premiere увидят уже 20 января.

Постеры сериала «Ресторан по понятиям»

Подельники Шустрый, Кощей, Кувалда и Килька только-только вышли из тюрьмы и уже планируют ограбить банк, чтобы купаться в роскоши, навсегда оставив жизнь воровскую. Главные герои арендуют ресторан рядом с банком, но заведение с тюремной кухней и хамоватым персоналом совершенно неожиданно приобретает небывалую популярность.

Актёрский состав проекта, снятого Давидом Дадунашвили по сценарию Гайка Асатряна, возглавляют Дмитрий Дюжев, Владимир Вдовиченков, Владимир Сычёв и Иван Кокорин.

Теги
ГалереяРесторан по понятиямПостер
Комментарии (4)

Ещё на эту тему

25«Бригада» возвращается на свежих кадрах комедии Сарика Андреасяна «Ресторан по понятиям»

Тоже интересно

Далее на КГ

3
Зорро теперь женщина. The CW готовит новый сериал о мстителе в маске и плаще
 3
Мэтт Дэймон помог Бену Аффлеку попрощаться с ролью Бэтмена
 2
Самый популярный фильм Netflix получит сразу два сиквела
 0
Уроки танцев, секс-шоп и комнатные растения в трейлере второго сезона «Куколки»
 1
Эндрю Гарфилд рассказал о реакции Sony на утечки до премьеры «Человека-паука: Нет пути домой»
 1
Эмма Уотсон рассказала, чего ей стоили съёмки спецэпизода «Возвращение в Хогвартс»
 5
Второй сезон «Ведьмака» попал в топ самых просматриваемых сериалов Netflix всех времён
 0
Главные фавориты «Оскара» — Гильдия актёров определилась с номинантами SAG Awards
 13
Пролог «Этерны» раскрывает предысторию событий фэнтези-саги по романам Веры Камши (видео)
 8
«Морбиус» получил новую дату выхода в российском прокате
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
9ЕВА
 
 
1Телеовощи – 426: Деды и бубубен
 
12Лазер-шоу «Три дебила» – 497: «Ёлки 8», «Энканто», «Французский вестник»
 
5Телеовощи – 425: Боба Фетт среднего возраста
 
10Ноль кадров в секунду – 402: Тамагочи-милиционер
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2022 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru