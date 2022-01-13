Дюжев, Вдовиченков и остальные шеф-повара на постере комедии «Ресторан по понятиям»

Вслед за объявлением премьерной даты и цифровой платформы в сети опубликовали официальный промо-арт криминальной комедии «Ресторан по понятиям». Вы только всмотритесь в эти одухотворённые лица! Так и хочется заказать у этих знатоков высокой кухни яств сразу на мильён.

Первый эпизод сериала от художественного руководителя Сарика Андреасяна подписчики видеосервиса Premiere увидят уже 20 января.

Подельники Шустрый, Кощей, Кувалда и Килька только-только вышли из тюрьмы и уже планируют ограбить банк, чтобы купаться в роскоши, навсегда оставив жизнь воровскую. Главные герои арендуют ресторан рядом с банком, но заведение с тюремной кухней и хамоватым персоналом совершенно неожиданно приобретает небывалую популярность.

Актёрский состав проекта, снятого Давидом Дадунашвили по сценарию Гайка Асатряна, возглавляют Дмитрий Дюжев, Владимир Вдовиченков, Владимир Сычёв и Иван Кокорин.