Удовольствие стоит денег: Netflix опять повышает цены на подписку

Стриминг Netflix опять повышает цену на подписку — пока только в США и Канаде.

Самая популярная подписка, ранее обходившаяся в $ 13,99 за месяц, теперь стоит $ 15,49.

Самая дешёвая подписка поднялась на $ 1 и обойдётся в $ 9,99; ну а премиальная скакнула сразу на 2 бакса с $ 17,99 до $ 19,99.

На фоне этих новостей акции стриминга выросли на 2% и теперь торгуются за $ 528 за штуку.

У Netflix сейчас 214 млн подписчиков по миру и потоковая платформа, несмотря на обилие конкурентов, до сих пор является лидером этого сегмента индустрии. Как говорят, повышение цен, конечно, заставит некоторых отказаться от услуг сервиса, но прибыль всё равно повысится.

А что вы хотели? Популярные фильмы и сериалы на деревьях не растут, За последнее время у стриминга было сразу несколько громких проектов: фильмы «Красное уведомление», «Не смотри наверх» и сериалы вроде второго сезона «Ведьмака» и «Игра в кальмара».