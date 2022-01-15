 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Роковая Харли Квинн за кадром «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна Хвалебные отзывы критиков и новые сцены в финальном трейлере «Крика» Самая продаваемая манга в Японии за декабрь 2021 года «Морбиус» с Джаредом Лето получил новую дату выхода в российском прокате Второй сезон фэнтези «DOTA: Кровь дракона» обзавёлся трейлером
2
КИНО
СЕРИАЛЫ
401
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Удовольствие стоит денег: Netflix опять повышает цены на подписку

Источник: Netflix

Стриминг Netflix опять повышает цену на подписку — пока только в США и Канаде.

Самая популярная подписка, ранее обходившаяся в $ 13,99 за месяц, теперь стоит $ 15,49.

Самая дешёвая подписка поднялась на $ 1 и обойдётся в $ 9,99; ну а премиальная скакнула сразу на 2 бакса с $ 17,99 до $ 19,99.

На фоне этих новостей акции стриминга выросли на 2% и теперь торгуются за $ 528 за штуку.

У Netflix сейчас 214 млн подписчиков по миру и потоковая платформа, несмотря на обилие конкурентов, до сих пор является лидером этого сегмента индустрии. Как говорят, повышение цен, конечно, заставит некоторых отказаться от услуг сервиса, но прибыль всё равно повысится.

А что вы хотели? Популярные фильмы и сериалы на деревьях не растут, За последнее время у стриминга было сразу несколько громких проектов: фильмы «Красное уведомление», «Не смотри наверх» и сериалы вроде второго сезона «Ведьмака» и «Игра в кальмара».

Теги
Netflix
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

9Николай Костер-Вальдау пытается выжить в холодном аду трейлера «Против льда» 9Звезда «Мортал Комбат» сыграет Толю во втором сезоне фэнтези «Тень и кость» +В этом году выйдет оригинальный аниме-проект, в создании которого участвует режиссёр «Кода Гиаса»

Тоже интересно

Далее на КГ

1
Джереми Айронс считает студийную «Лигу справедливости» отвратительной
 4
Досъёмки «Доктора Стрэнджа 2» завершены — первые отзывы с тестовых показов
 1
Железный человек против Тора: Роберт Дауни-младший хотел вырубить Криса Хемсворта на съёмках «Мстителей»
 0
Леди и гамильтоны, встречайте трейлер футбольной экшен-драмы «Одиннадцать молчаливых мужчин»
 4
«У меня бомба!» — вышел трейлер мистического экшена «Карамора» Данилы Козловского
 3
«Убийства» на «Оскаре»: Стив Мартин, Селена Гомес и Мартин Шорт могут стать ведущими церемонии
 1
Твоя очередь падать — Джерард Батлер спродюсирует экшен-триллер Аарона Экхарта
 1
Летишиа Райт вернулась — съёмки «Чёрной Пантеры 2» продолжаются
 7
Им этого не простят! Создатели «Южного парка» снимут комедию про рабство
 16
Это серьёзно! «Кинопоиск» спродюсирует следующий фильм Гая Ричи
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 498: «Купе номер 6», нытьё Бена Аффлека и Хлоя «Мать» Морец
 
4Ноль кадров в секунду – 403: Шрайер против Левина
 
9ЕВА
 
 
1Телеовощи – 426: Деды и бубубен
 
12Лазер-шоу «Три дебила» – 497: «Ёлки 8», «Энканто», «Французский вестник»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2022 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru