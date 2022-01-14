«У меня бомба!» — вышел трейлер мистического экшена «Карамора» Данилы Козловского

Анархист Данила Козловский обещает победить вампиров во имя справедливости. Стриминговый сервис START опубликовал полноценный трейлер многосерийного мистического экшен-триллера «Карамора». Открывающий эпизод первого сериала в послужном списке актёра-режиссёра подписчики цифровой платформы смогут посмотреть 20 января.

На дворе начало XX века. Анархист Карамора (Козловский) раскрывает тайное общество дворян-кровососов. Древняя элита царской России правит миром и упивается своей безграничной властью, но Карамора, в пылу борьбы за свободу потерявший друзей и любимую, намерен положить конец их могуществу.