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«У меня бомба!» — вышел трейлер мистического экшена «Карамора» Данилы Козловского

Анархист Данила Козловский обещает победить вампиров во имя справедливости. Стриминговый сервис START опубликовал полноценный трейлер многосерийного мистического экшен-триллера «Карамора». Открывающий эпизод первого сериала в послужном списке актёра-режиссёра подписчики цифровой платформы смогут посмотреть 20 января.

На дворе начало XX века. Анархист Карамора (Козловский) раскрывает тайное общество дворян-кровососов. Древняя элита царской России правит миром и упивается своей безграничной властью, но Карамора, в пылу борьбы за свободу потерявший друзей и любимую, намерен положить конец их могуществу.

Теги
ВидеоКарамораТрейлерДанила Козловский
Комментарии (4)

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Источник фотографий: Depositphotos

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