Постер «Караморы» Данилы Козловского сообщает дату премьеры сериала

Видеосервис START определился с датой премьеры событийного сериала Данилы Козловского «Карамора». Мистический экшен-триллер в декорациях начала XX века стартует на отечественной цифровой платформе 20 января, о чём сообщает официальный постер проекта.

Анархист по прозвищу Карамора (Козловский) раскрывает тайное общество, куда входят наделённые сверхчеловеческими силами дворянские династии Старого Света. Древняя элита царской России и Европы крепко держится за своё почти безбрежное влияние на ход истории, но Карамора, в пылу борьбы за свободу потерявший свою возлюбленную и друзей, планирует положить конец их могуществу.