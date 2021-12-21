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Постер «Караморы» Данилы Козловского сообщает дату премьеры сериала

Видеосервис START определился с датой премьеры событийного сериала Данилы Козловского «Карамора». Мистический экшен-триллер в декорациях начала XX века стартует на отечественной цифровой платформе 20 января, о чём сообщает официальный постер проекта.

Постеры сериала «Карамора»

Анархист по прозвищу Карамора (Козловский) раскрывает тайное общество, куда входят наделённые сверхчеловеческими силами дворянские династии Старого Света. Древняя элита царской России и Европы крепко держится за своё почти безбрежное влияние на ход истории, но Карамора, в пылу борьбы за свободу потерявший свою возлюбленную и друзей, планирует положить конец их могуществу.

Теги
ПостерыГалереяКарамора
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Источник фотографий: Depositphotos

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