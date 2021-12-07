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«Карамора» Данилы Козловского объявляет войну правящей элите в первом тизере мистического триллера

Экшен, кровопийцы и социальное высказывание. Стримиговый сервис START, которому основательно приглянулась вампирская тема, опубликовал первый тизер мистического экшен-триллера «Карамора», снятого Данилой Козловским. Он же играет в сериале заглавную роль.

События разворачиваются в альтернативной Российской империи начала XX века. Анархист по прозвищу Карамора (Козловский) раскрывает тайное общество, куда входят одарённые сверхчеловеческими возможностями дворянские династии Старого Света. Древняя элита России и Европы крепко держится за своё почти безбрежное влияние на ход истории, но Карамора, в пылу борьбы за свободу потерявший свою возлюбленную и друзей, собрался как следует эту самую элиту пошатать.

Точной даты выхода у проекта пока нет, но премьеру обещают этой зимой.

Теги
ВидеоКарамораТрейлерДанила Козловский
Комментарии (11)

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Источник фотографий: Depositphotos

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