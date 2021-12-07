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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Далеки в петле времени: вышел трейлер новогоднего спецвыпуска «Доктора Кто»

Далеки возвращаются! Главный враг Доктора даже в Рождество не пощадит — появился трейлер спецэпизода 13 сезона «Доктора Кто», в котором фигурируют они, петля времени и, конечно, Доктор вместе со своими спутниками Ясмин Хан и Дэном Льюисом. В спецвыпуске все они окажутся в ловушке Далеков, пытаясь спастись от них снова и снова.

Синопсис спецэпизода уже анонсировался, это первый из трёх полнометражных выпусков, которые выйдут в течение следующего года и станут финальными для Джоди Уиттакер, исполняющей роль Тринадцатого Доктора.

На фоне прошлых масштабных рождественских спецэпизодов этот проигрывает даже на стадии заявки, но от нынешнего шоураннера Криса Чибнелла другого ждать не приходится. Не то что бы Новый год испорчен, фандом уже получил свой подарок — новость о возвращении Расселла Т. Дэвиса.

Премьера рождественского спецвыпуска «Доктора Кто» состоится 1 января 2022 года.

Теги
ВидеоДоктор КтоТрейлер
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Источник фотографий: Depositphotos

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