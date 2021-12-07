Netflix представила первый тизер по сериалу «Обитель зла»

Совсем недавно в прокат вышел перезапуск именитого хоррор-франчайза «Обитель зла: Раккун-Сити». Очередная многострадальная экранизация видеоигры в жанре survival horror успеха не имела, несмотря на клятвенные заверения режиссёра в чистой, искренней и незамутнённой любви к первоисточнику. Ушаты народной благодарности обильно пролились на исполнителей главных ролей, но за этой шумихой поклонники забыли, что «Обитель зла» может предложить им нечто по-настоящему страшное. А именно — сериальную адаптацию от Netflix.

Сериал «Обитель зла» официально анонсирован летом 2020 года, хотя слухи о его создании ходили с 2019 года. Для первого сезона снимают восемь эпизодов, действие которых развернётся в двух временных линиях — до начала зомби-апокалипсиса в Раккун-Сити и сильно позже. Шоураннер Эндрю Дэбб, завершивший похождения Сэма и Дина из «Сверхъестественного», выступит также сценаристом: как принято в приличном обществе, он божится и клянётся в любви к игровой серии от Capcom.

Чтобы фанаты не забыли о сериале в информационной тени полного метра, Netflix даже опубликовал первый тизер проекта. Ролик короткий и, положа руку на сердце, если и пугает, то лишь качеством рендера. А вот что по-настоящему ужасает, так это инклюзивный интернациональный каст — уроки идущего в прокате фильма создатели сериала просто не успеют усвоить.

Хотите вы того или нет, но вопреки здравому смыслу и надеждам фанатов, релиз сериала по франчайзу «Обитель зла» состоится в 2022 году.