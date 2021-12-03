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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Противники готовы к битве на постере четвёртого сезона «Кобры Кай»

Решающий бой за Долину всё ближе. На просторах сети появился официальный ансамблевый постер четвёртого сезона бойцовской драмы «Кобра Кай». Многосерийный сиквел культовых фильмов о парнишке-каратисте возвращается к зрителям с новыми эпизодами в качестве новогоднего подарка 31 декабря.

Постеры сериала «Кобра Кай»

В сериале потокового сервиса Netflix снимаются Уильям Забка, Ральф Маччио, Холо Маридуэньо, Мэри Маусер, Тэннер Бьюкэнэн, Кортни Хенгелер, Эдвард Эснер, Пейтон Лист, Джейкоб Бертран и влившийся в актёрский состав четвёртого сезона Томас Йен Гриффит.

Теги
ГалереяКобра КайПостерNetflix
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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