«Викинги: Вальхалла» обзавелись суровыми кадрами и датой выхода

Воины из суровых северных краёв нагрянут на малые экраны в начале нового года. Соцсети стримингового сервиса Netflix опубликовали подборку первых кадров из многосерийной саги «Викинги: Вальхалла», а также сообщили, что первый сезон сериала выйдет 25 февраля.

События сиквела «Викингов» Майкла Хёрста разворачиваются в начале XI века. Сериал представляет собой драматизированную хронику приключений самых известных викингов в истории. Это сказание о легендарных мужчинах и женщинах, боровшихся за выживание и проложивших новые пути для своего народа, тем самым навсегда изменив судьбу Европы.

За проект отвечает шоураннер Джеб Стюарт («Крепкий орешек»). Актёрский состав возглавляют Сэм Корлетт, Фрида Густавссон, Лео Сатер, Брэдли Фригард, Йоханнес Йоханнессон, Лаура Берлин, Дэвид Оукс, Каролин Хендерсон, Поллианна Макинтош и Асбьёрн Крог Ниссен.