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«Викинги: Вальхалла» обзавелись суровыми кадрами и датой выхода

Воины из суровых северных краёв нагрянут на малые экраны в начале нового года. Соцсети стримингового сервиса Netflix опубликовали подборку первых кадров из многосерийной саги «Викинги: Вальхалла», а также сообщили, что первый сезон сериала выйдет 25 февраля.

События сиквела «Викингов» Майкла Хёрста разворачиваются в начале XI века. Сериал представляет собой драматизированную хронику приключений самых известных викингов в истории. Это сказание о легендарных мужчинах и женщинах, боровшихся за выживание и проложивших новые пути для своего народа, тем самым навсегда изменив судьбу Европы.

Кадры из сериала «Викинги: Вальхалла» Кадры из сериала «Викинги: Вальхалла» Кадры из сериала «Викинги: Вальхалла» Кадры из сериала «Викинги: Вальхалла»

За проект отвечает шоураннер Джеб Стюарт («Крепкий орешек»). Актёрский состав возглавляют Сэм Корлетт, Фрида Густавссон, Лео Сатер, Брэдли Фригард, Йоханнес Йоханнессон, Лаура Берлин, Дэвид Оукс, Каролин Хендерсон, Поллианна Макинтош и Асбьёрн Крог Ниссен.

Кадры из сериала «Викинги: Вальхалла» Кадры из сериала «Викинги: Вальхалла» Кадры из сериала «Викинги: Вальхалла»
Теги
КадрыГалереяВикинги: ВальхаллаNetflix
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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