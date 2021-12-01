Украинка Иванна Сахно попала во вселенную «Звёздных войн»

Украинская актриса Иванна Сахно, чьи крупнейшие роли приходятся на «Тихоокеанский рубеж 2»и комедию «Шпион, который меня кинул», только что сделала гигантский шаг вперёд в далёкую-далёкую галатику. Она присоединилась к актёрскому составу сериала «Асока», спин-оффа «Звёздных войн» о героине Розарио Доусон.

Кого сыграет Сахно, не сообщается, однако известно, что это будет совершенно новый персонаж, придуманный специально для этого проекта. Ранее к Доусон присоединилась Наташа Лю Бордиццо в роли Сабин Врен, известной фанатам по сериалу «Звёздные войны: Повстанцы». Обещают завезти и Хейдена Кристенсена, чей дебют случится в другом сериале, «Оби-Ван Кеноби».

Исполнительными продюсерами проекта выступают Джон Фавро и Дэйв Филони, что само по себе внушает оптимизм. Съёмки запланированы на следующий год.