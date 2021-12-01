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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Украинка Иванна Сахно попала во вселенную «Звёздных войн»

Источник: Legendary Pictures / Universal Pictures / Hulu

Украинская актриса Иванна Сахно, чьи крупнейшие роли приходятся на «Тихоокеанский рубеж 2»и комедию «Шпион, который меня кинул», только что сделала гигантский шаг вперёд в далёкую-далёкую галатику. Она присоединилась к актёрскому составу сериала «Асока», спин-оффа «Звёздных войн» о героине Розарио Доусон.

Кого сыграет Сахно, не сообщается, однако известно, что это будет совершенно новый персонаж, придуманный специально для этого проекта. Ранее к Доусон присоединилась Наташа Лю Бордиццо в роли Сабин Врен, известной фанатам по сериалу «Звёздные войны: Повстанцы». Обещают завезти и Хейдена Кристенсена, чей дебют случится в другом сериале, «Оби-Ван Кеноби».

Исполнительными продюсерами проекта выступают Джон Фавро и Дэйв Филони, что само по себе внушает оптимизм. Съёмки запланированы на следующий год.

Теги
Асока
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Источник фотографий: Depositphotos

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